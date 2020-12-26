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Bakan Koca’dan Hatay ve Adana için kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranlarının Hatay'da yüzde 86, Adana'da ise yüzde 78 olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 00:23, 26/12/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan Hatay ve Adana için kritik açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Bursa, Ankara, Hatay, Adana valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla 4 ildeki salgının seyrini değerlendirdiklerini belirtti.

Vaka sayılarında da hastane yüklerinde de düşüş olmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bakan Koca, “Kısıtlamaların neticelerini alıyoruz” dedi.

HATAY VE ADANA’DA DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Bakan Koca, açıklamasında 4 ilin yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarına yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bursa: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %70'e düştü.

* Ankara: Yatak doluluk oranı %52'ye, yoğun bakım doluluk oranı %65'e düştü.

* Hatay: Yatak doluluk oranı %54'e düşmesine rağmen yoğun bakım doluluk oranı halen %86.

* Adana: Yatak doluluk oranı %62'ye gerilemiş olmasına rağmen yoğun bakım doluluğu halen %78.

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Yayınlanma Tarihi:00:09,