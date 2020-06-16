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Bakan Koca: Maske takıyormuş gibi yapanları uyaralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak vatandaşları COVID-19'a karşı uyarıyor. Son olarak maske kullanımı konusunda paylaşım yapan Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım." mesajını verdi.

11:54 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca: Maske takıyormuş gibi yapanları uyaralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” dedi.

“BİRBİRİMİZİ KORUYALIM”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, “Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz” ifadelerini kullandı.

DHA

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