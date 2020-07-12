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Bakan Koca: Virüs yan yana yürürken geçebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak, "Üç arkadaş, corona virüsüne taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de" dedi.

13:28 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca: Virüs yan yana yürürken geçebilir

Bakan Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, “Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, corona virüsüne taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar” değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Corona Sağlık Sağlık Bakanı Twitter
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