Bakan Koca: Virüs yan yana yürürken geçebilir

Bakan Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıklarını görüldü.

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, “Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, corona virüsüne taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar” değerlendirmesinde bulundu.

DHA