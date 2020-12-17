Bakan Koca’dan ‘aşı’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından videolu mesaj paylaştı. Bakan Koca, kamu ve özel sağlık sektörünün pandemiye karşı mücadelenin başarıyla sürdürülmesinde önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Bakan Koca, bütünüyle sağlık sektörünün başarılı bir sınav verdiği kanaatinde olduğunu belirterek, “Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda, sağlık kuruluşlarımızın ortak hareket etmesinin, sorumluluğu paylaşmasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Henüz tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz” dedi.

“HAZIRLIKLI OLMAYI İHMAL ETMEYELİM”

Bakan Koca, özel ve kamu hastaneleri ile hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, “İyimserliğimizi, ümitlerimizi terk etmeyelim; ama hazırlıklı olayı da ihmal etmeyelim. Sağlık çalışanlarımız nerede olursa olsun kamu, özel, devlet, üniversite fark etmez, hastaları iyileştirme, salgının yayılmasını engelleme adına takdire şayan bir performans ortaya koymuştur. Aile sağlığı merkezlerimizden başlayarak bütün sağlık kuruluşlarımızın bu süreçte önemli bir rol olacağına inanmıyorum” diye konuştu.

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINI GÖREVE DAVET

Bakan Koca, sağlık personelinin bulunduğu her noktayı aşıya erişim için bir fırsat olarak değerlendirmek arzusunda olduklarını belirterek, “Bu konuda tıp merkezleri, hastaneler dahil bütün özel sağlık kuruluşlarımızı da görev almaya davet ediyorum. Bütün sağlık kuruluşlarımızdan taleplerimiz, öncelikle kendi sağlık çalışanlarının aşılanmasını hızla tamamlaması, ardından kendilerinden talep eden vatandaşlarımıza aşı yapılması için görev üstlenmeleridir. Bugüne kadar fedakarlıktan kaçınmayan bütün kurumlarımızın burada üzerine düşeni yapacağına eminim, bu mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadesini kullandı. (DHA)