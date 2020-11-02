Bakan Koca’dan ‘Elif’ paylaşımı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 3 yaşındaki Elif’in enkazdan sağ olarak kurtarılması tüm Türkiye’ye umut verdi.

Bakan Koca da, Bayraklı’da yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazında mahsur kalan Elif Perinçek’in 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Elif’in kurtarılma görüntülerini paylaşan Bakan Koca, “Hayat bir kez daha kazandı. İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız” ifadesini kullandı.

(DHA)