Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli için dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; günlük vaka sayısının İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında düştüğünü ancak hastane ile yoğun bakımlarda hasta yükünün devam ettiğini açıkladı. Koca, dört ilin yoğun bakım doluluk oranlarını da paylaştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 00:27, 12/12/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli için dikkat çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla internet üzerinden görüşerek corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu değerlendirdi.

4 İLDE VAKALAR DÜŞTÜ ANCAK HASTA YÜKÜ DEVAM EDİYOR

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, günlük vaka sayısının İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de yüzde 30, Ankara’da ise yüzde 40 oranında düşüş olduğunu ancak hastane ve yoğun bakımlardaki hasta yükünün devam ettiğini duyurdu.

İZMİR’DE YOĞUN BAKIMLARIN YÜZDE 78’İ DOLU

Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranlarının İstanbul’da yüzde 67, İzmir’de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara’da ise yüzde 72 olduğunu açıkladı.

Vatandaşlara tedbir çağrısı yapan Bakan Koca, “Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız” dedi.

İlginizi ÇekebilirBakan Koca'dan yerli corona virüsü aşısı açıklamasıBakan Koca'dan yerli corona virüsü aşısı açıklaması
Ankara Corona hastane internet istanbul izmir Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya uygulama
Yayınlanma Tarihi:00:13,