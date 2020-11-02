Bakan Koca’dan İstanbul uyarısı: Çok dikkatli olmamız gerekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara corona virüsüne karşı uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Bakan Koca, İstanbul’da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ettiğini duyuyarak “Vaka artışlarına karşı birlikte çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Bakan Koca, şunları belirtti:

* İstanbul’da salgınla mücadeleye odaklanmış hastanelerimizden Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesini ziyaret ederek, durumu tekrar gözden geçirdik. Vaka artışlarına karşı birlikte çok dikkatli olmamız gerekiyor.

* İstanbul’da, salgınla mücadeleye odaklanmış hastanelerimizden biri olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesini ziyaret ederek, yeni vaka artışlarına karşı durumu tekrar gözden geçirdik. Gelinen noktada, bizlerin hazırlıklı, sizlerinse fazlasıyla dikkatli olması gerekiyor.

* Yolculuk İstanbul’a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin.

“İSTANBUL’DAYSANIZ AYRILMAYIN”

* İstanbul’daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların %40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin.

* İstanbul’a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin.