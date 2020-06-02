Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakan Koca’dan ‘maskesiz yapamayız’ uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske kullanımı konusunda "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım" uyarısında bulundu.

07:42 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca’dan ‘maskesiz yapamayız’ uyarısı

Bakan Koca, ‘maske’ konusunda Twitter hesabından uyarılarda bulundu. Bakan Koca, “Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli; riske karşı biraz daha sabredelim” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERBakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! 1 Haziran korona tablosu ve vaka sayıları...Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! 1 Haziran korona tablosu ve vaka sayıları...
Corona korona Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye tweet Twitter
Son güncelleme: 07:46 02.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more