Bakan Koca’dan okul açıklaması: 21 Eylül için hazırlanalım

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitimin 21 Eylül’de başlaması planlanıyor. Vaka sayılarındaki artış velileri endişelendirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Koca, bir öğrencinin fotoğrafını “Tüm arkadaşları tedbirlere uydurdum” notu ile paylaşarak önemli bir uyarıda bulundu.

21 EYLÜL İÇİN HAZIRLANALIM

Bakan Koca, paylaşımında, “Çocuklar, gençler, okulları ve büyükleri için salgına karşı elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığını biliyorlar. Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül için hazırlanalım. Tedbirlerle, virüse yayılım şansı tanımayalım. Çocuklara bunu çok gören var mı?” dedi.