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Bakan Koca’nın dikkat çektiği Gaziantep’te tedbirlere uyulmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantepteki vaka sayılarındaki artışa dikkati çekti. Koca'nın uyardığı kentte, birçok kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Güncellenme: 14:10, 25/11/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca’nın dikkat çektiği Gaziantep’te tedbirlere uyulmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans aracılığıyla görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından Gaziantep, Bursa ve Kocaeli’de belirgin artış olduğunu söyledi.

Bakanın uyardığı Gaziantep’te, birçok kişinin mağazaların ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü.

FOTO: DHA

Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparak uyardı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralına uymayan ve maskelerini doğru takmayanlara tepki gösterdi. (DHA)

Bursa Gaziantep Kocaeli Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya video konferans
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