Bakan Selçuk: SMA hastalarının ilaçlarını temin etmeye devam edeceğiz

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SMA hastalarının ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulundu. Hastaların 2 aydır ilaç bulamadığını belirten SMA Benimle Yürü Derneği Başkanı Süleyman Başaran ise hastalar için her saniyenin önemli olduğunu vurguladı.

“KONU ÇÖZÜME KAVUŞMUŞTUR”

Yapılan paylaşımların ve haberlerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, Twitter’dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur” açıklamasını paylaşarak, “SMA hastalarımızın SUT’a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

(DHA)

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