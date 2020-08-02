Bayramda şekere fazla yüklenmeyin

Pandemi nedeniyle maskeli ve sosyal mesafeli ikinci bayramı kutladığımız bugünlerde tatlıya aşırı yüklenmek sadece kilo aldırmıyor, bağışıklık sistemimizi de zayıf düşürüyor… Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, bu konudaki uyarı ve önerilerini şöyle sıraladı:

DOĞRU TERCİH YAPIN

Günlük yaptığımız aktivelere devam edebilmek ve sağlığımızı koruyabilmek için, aldığımız enerjinin bir kısmının karbonhidratlardan gelmesi gerekir. Fakat karbonhidrat kaynaklarının da basit ve kompleks karbonhidrat olarak ayrılması ve en doğru seçimi yaparak kişinin yaşam kalitesini yükseltmesi adına büyük önem taşır. Vücudumuzun işleyişi için asıl ihtiyaç duyulan karbonhidrat kaynakları meyve, tahıl grubu gıdalar ve kuru baklagiller olarak sıralanır. Bu sayede rafine şeker ve işlenmiş şeker tüketimine ihtiyacımız kalmaz.

C VİTAMİNİNİ AZALTIR

Günümüzde hazır gıdaya olan eğilimin hızlı artışı sebebiyle ne yazık ki vücudumuza aldığımız rafine şeker miktarının arttığını görmekteyiz. Kek, pasta, şekerleme, şekerli içecekler, makarna, pilav ve beyaz ekmek gibi basit şeker ve boş enerji kaynaklarını sıklıkla tüketen kişilerde, 4-6 saat aralığında vücudun bağışıklığından sorumlu olan akyuvar hücreleri tarafından kullanılabilen C vitamini oranının yüzde 50 oranında düştüğü bilinmektedir.

Akyuvar hücrelerinin virüs ve bakterileri etkisiz hale getirebilmek için vücutta bulunan C vitamini miktarı oldukça önemlidir. Bu sebeple şeker tüketimi ve kan şekerinin yükselmesi durumunda akyuvar hücreleri, vücuda giren virüs ve bakterilerin yalnızca yüzde 75'ini etkisiz hale getirebilir. Yükselme eğiliminde olan şeker seviyeleri, bağışıklık sisteminde rol oynayan reseptörleri bloke ederek vücudu bakteriyel enfeksiyonlara açık hale getirir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Basit şekerler, sindirilmeden direkt kana geçer. Özellikle pasta, börek, meşrubatlar ve çeşitli şekerlemelere katılan basit şekerler, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir. Yükselen kan şekeri de vücuda yerleşmeye çalışan virüs ve bakterileri tanıyan reseptörlerin hassasiyetini azaltarak bağışıklık sisteminin zayıflamasına sebep olur. Bu sebeple; şeker tüketimine oldukça dikkat edilmelidir.

Örneğin tatlı ihtiyacımız olduğunda tercihimizi taze meyveler, kuru meyveler, bal, pekmez ve kompostolardan yana kullanmamız bizi koruyacaktır. Basit şeker ve basit şeker içeren besinlerden uzak durulmalıdır. Pandemide bağışıklığınızı güçlü tutmak için ayrıca bunları da yapın: Açık havada spor yapın. Pozitif düşünün. Stres ve yorgunluktan uzak durun. Düzenli uyuyun. Alkol ve sigara kullanmayın.