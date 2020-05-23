Bayramda yalnızlığı unutturacak tüyolar

Corona virüsÜ salgınıyla sosyal yaşantımız büyük bir değişime uğradı. Salgından korunmak amacıyla almamız gereken en önemli tedbirler arasında sosyal mesafeye dikkat etmek, sarılmak, tokalaşmak gibi eylemlerden uzak durmak, kalabalık ortamlara girmekten kaçınmak yer alıyor. Tüm bu kurallara bayramda da devam etmemiz gerekiyor… İşte keyifli bir bayram için Kübra Bozkurt'tan yol haritası…

TELEFON AÇIN

Gelenek göreneklerimizi bu bayramda yine yerine getirebiliriz. Yakınlarımızı yakından göremesek bile teknolojiden faydalanabiliriz. Telefonla, hatta mümkünse görüntülü konuşma ile yakınlarımızla konuşabiliriz.

Bu, hissettiğimiz özlemi tamamen dindirmese de kendimizi yalnız hissetmekten bizi koruyacaktır. Evde yalınız olan büyüklerimizle iletişimi koparmamak, her gün telefonla konuşmak, gün içinde yapılan planlar hakkında konuşmak, durumu normalleştirme açısından faydalı olacaktır.

BUNLARI YAPIN

Alınan tedbirler kapsamında camiler kapatıldığı için bayram namazı kılınamayacak ama aynı manevi duyguyu hissetmek isteyen kişiler, evde erken kalkıp, o vakti dua ederek geçirebilirler.

Sonrasında ailece yapılan bayram kahvaltısı gelir. Yalnız yaşayanlar, kendilerini iyi hissettirecek bir menü hazırlayıp, bir şeyler izleyip dinleyerek kahvaltı yapabilir. Ailesiyle birlikte yaşayanlar ise bunu değerlendirip beraber kahvaltı sofrası hazırlayabilirler.

EVİNİZDE SES OLSUN

Yemek saatleri dışında ailenin bir arada vakit geçirirken eğlenmesi için çeşitli aktiviteler bulunmalı ve programa dahil edilmeli. Evde yalnız yaşayan büyüklerimiz ve gençlerimiz de böyle bir program oluşturup günü keyifli geçirebilirler.

Yalnızlıktan ve sessizlikten bunalan insanlar daima bir ses duyma arayışındadır. Buna bir çözüm kısık seste televizyonu açmak, radyoyu açmak, bilgisayardan veya telefondan müzik açmak olabilir. Evde herhangi bir gürültü duymak kişinin yalnızlık düşüncesinin ağırlığını hafifletecektir.

BALKONUNUZ VARSA

Bir diğer uygulanması gereken davranış ise evdeki imkanları değerlendirmektir. Bazı çay saatlerinizi balkonda yapabilirisiniz. Balkonunuz yoksa bile tüm camlarınızı açın, temiz hava girsin içeri, temiz havanın eşliğinde için kahvenizi, çayınızı.