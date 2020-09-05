Bazı insanlar corona virüsüne yakalandığını neden gizler?

EKTİLENME KAYGISI…

Araştırmaların gösterdiği sonuç, insanların etiketlenme konusunda fiziksel hastalıklardan ziyade zihinsel hastalıklardan daha fazla kaygı duymasıdır. İnsanlar grip oldukları için utanma duygusu hissetmezken, neden depresyonda oldukları için utanırlar? Çünkü bunu bir zayıflık, özgüven eksikliği ya da kendi başarısızlıkları olarak görebilirler.

Güncel olaylar gösteriyor ki, artık yaşadığımız pandemi olayı da etiketlenme kaygısına neden oluyor. Testi pozitif çıkan hastalar, hastalıklarını saklamaya başlıyor. Toplum tarafından etiketlenmek ve dışlanmak istemedikleri için, hastalıklarını saklayarak toplum içine katılıyorlar.

TEHLİKE SAÇIYORLAR

‘Bende hastalık yok zaten, maske takmama gerek yok', ‘Düğüne katılmazsan çok ayıp olur, ne derler sonra' gibi düşünen insanımız maalesef hastalığın kontrol edilmesini zorlaştırıyor. Belirtisi varsa ayrıştırılma korkusuyla bunu saklamaya çalışıyor, kimisi hasta olma ihtimalini reddederek hastaneye gitmiyor ama kendini de izole etmiyor.

Fiziksel bir hastalığa sahip olmaktansa, toplum tarafından kabul edilmek, içlerine dahil edilmek onlar için çok daha büyük bir önem arz ediyor. Kendilerinin ve toplumun sağlığının bu derece göz ardı edilmesi, pandeminin kontrol altına alınmasını ciddi anlamda zorluyor.

İŞTE HASTALARA TAVSİYELER

– Kişi, etiketlenmekten korktuğu için, testi pozitif çıktığı halde hastalığını gizlemeye çalışıyorsa, bu durum hastalığı bulaştırma riskinin yanında psikolojik sorunlara da neden olacaktır. Hastalığını bir noktaya kadar gizleyecek, belirtiler ortaya çıktıktan sonra da nekahet döneminde çevresi hasta olduğunu duyacaktır.

– Böyle kişiler sadece kendi sağlığını değil, yakınlarının da sağlığını görmezden gelmiş olacakları için, iyileştikten sonra bile toplum tarafından dışlanmalar görülecektir. Zira, kişinin toplum tarafından dışlanma kaygısını, toplum bencillik olarak görecektir. Birey hastalıktan kurtulduktan sonra bile çevresindeki insanların kendisine olan güvenini kaybedecektir.

– Hiçbir hastalık bizim utanç kaynağımız değildir, başımıza geleni saklamak zorunda değiliz. Ama salgın bir hastalık konusunda daha bilinçli, dikkatli olmak zorundayız. Testimiz pozitif çıktıysa bizimle yakın temasta olan kişileri derhal bilgilendirmeliyiz. Onlara bu durumu haber vermemek onların sağlığını riske atmak demektir. Çevremizi hastalık konusunda bilgilendirip, sosyal ilişkileri askıya almamız gerekir.