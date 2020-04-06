Sıklıkla, karides, ıstakoz ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri, yer fıstığı, ceviz, fındık, Antep fıstığı, soya, buğday, bakliyatlar, susam ve balık gibi besinlerin tetiklediği besin alerjisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik. Besin alerjisi testleri nelerdir? Besin alerjisi belirtileri…

BESİN ALERJİSİ HAKKINDA

Besin alerjisi bağışıklık sistemimiz tarafından belirli bir yiyeceği yedikten hemen sonra ortaya çıkan bir bağışıklık sistemi reaksiyonudur. Besin alerjisinin gelişimi bağışıklık sistemimizin besinlerdeki proteinleri tehdit unsuru olarak algılayıp bunlara karşı IgE tipi antikorlar üretmesi ile başlar. Duyarlı olan bireyler aynı besinle karşılaştığında daha önce oluşmuş olan IgE antikorlarına bağlanır ve mast hücrelerinden başlıca histamin olmak üzere birçok maddenin salınmasına neden olur. Klinik bulgular işte bu maddelerin etkisine bağlı olarak gelişmektedir.

Besin alerjileri daha çok çocukluk döneminin sorunlarından birisidir. Anne sütü alan bebeklerde genellikle ek gıdalara başladıktan sonraki dönem ciltte ürtiker, kızarıklık, ya da egzema şeklinde ortaya çıkabilir.

Besin alerjilerini çoğu aşağıdaki besinlere karşı gelişmektedir. Ancak tüketilen her besine karşı alerjik reaksiyonların gelişebileceği unutulmamalıdır.

– İnek sütü

– Yumurta

– Balık

– Yer fıstığı

– Kuruyemişler (fındık, ceviz, antep fıstığı, vb)

– Kabuklu deniz ürünleri

– Soya

– Buğday

– Bakliyatlar

– Susam

Yetişkinlerde, gıda alerjilerinin çoğu, aşağıdaki durumlarda bazı proteinler tarafından tetiklenir:

– Karides, ıstakoz ve yengeç gibi kabuklu deniz ürünleri

– Yer fıstığı

– Ceviz, fındık, yer fıstığı, Antep fıstığı

– Balık

Besin alerjisini, gıda intoleransı olarak bilinen çok daha yaygın bir reaksiyonla karıştırmak kolaydır. Rahatsız edici olsa da, gıda intoleransı, bağışıklık sistemini içermeyen daha az ciddi bir durumdur.

BESİN ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bazı insanlar için, belirli bir yiyeceğe alerjik reaksiyon rahatsız edici olabilir, ancak şiddetli olmayabilir. Diğer insanlar için alerjik bir besin reaksiyonu korkutucu ve hatta hayatı tehdit edici boyutlarda olabilir. Besin alerjisi semptomları genellikle alerjiye neden olan yiyecekleri yedikten birkaç dakika ila iki saat içinde gelişir.

En yaygın gıda alerjisi belirti ve semptomları şunlardır:

– Ağızda karıncalanma veya kaşıntı

– Kurdeşen, kaşıntı veya egzama

– Dudakların, yüzün, dilin ve boğazın veya vücudun diğer bölümlerinin şişmesi

– Hapşırma, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı veya nefes darlığı

– Karın ağrısı, ishal, bulantı veya kusma

– Baş dönmesi veya bayılma

Anafilaksi

Bazı insanlarda, bir gıda alerjisi anafilaksi adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

Bu, aşağıdakileri içeren yaşamı tehdit eden belirti ve semptomlara neden olabilir:

– Hava yollarının daralması ve sıkılması

– Şişmiş bir boğaz veya boğazınızda nefes almayı zorlaştıran bir yumru hissi

– Kan basıncında ciddi bir düşüş ile şok

– Hızlı nabız

– Baş dönmesi, baş dönmesi veya bilinç kaybı

Acil tedavi anafilaksi için önemlidir. Tedavi edilmezse, anafilaksi komaya hatta ölüme neden olabilir.

Besin alerjisini düşündüren belirtiler olan çocuklarda ciltten gıda alerji testi, kandan gıda alerji testi, alerjen besinlerin alımına ara verilmesi ve besin yükleme testleri gibi testlerle birlikte çocuk alerji uzmanları tarafından tanı konulmaktadır.

BESİN ALERJİSİ TESTLERİ NELERDİR?

Besin alerjisi tanısı için kan ve deride yapılan testler vardır ancak tanıda altın standart yöntem “besin karşılaşma testleri”dir. Hangi testlerin yapılması gerektiğinin belirlenmesinin ve sonuçların yorumlanmasının bu konuda deneyimli Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı tarafından yapılması daha doğrudur. Çünkü, bu şekilde yanlış tedavi ve diyet önerilerinin önüne geçilmiş olur.

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