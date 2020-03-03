Beyin kanaması tehlikesi kapıda! Karaciğer hastaları dikkat etmeli…

Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı ve Türk Nöroşirürji Derneği üyesi Prof. Dr. Ersin Erdoğan, beyin kanaması hakkında hayati önemde uyarılarda bulundu. Erdoğan, beyin kanamasının görülme ihtimalinin özellikle risk faktörlerini taşıyan kişilerde ilerleyen yaş ile birlikte arttığını bildirdi. Beyin kanamasının çeşitli nedenleri olduğunu altını çizen Erdoğan, “Alkol gibi zararlı alışkanlıklar, yüksek tansiyon ve karaciğer hastası olan kişiler özellikle dikkatli olmalı” dedi.

KARACİĞER HASTALARI VE KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANANLAR DİKKAT

Prof. Dr. Ersin Erdoğan, beyin kanaması için “karaciğer hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananlar, özellikle dikkat etmeli” diyerek şu uyarılarda bulundu:

“Karaciğer hastalıklarında sentezlenme sisteminin bozulmasıyla kanda pıhtılaşma faktörlerinin üretiminde problem olur ya da üretim miktarı azalır. Herhangi bir travmada geç pıhtılaşma durumu oluşacağı için damarlarda kanama meydana gelir, kalıcı hasarlar ortaya çıkabilir. Karaciğer hastalarının muhakkak tedavi olmaları şart. Tedavilere gösterilen özen ile riski en aza indirebilirler.

Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullananlara da bir uyarı yapmak istiyorum. Vücuttaki pıhtılaşmayı engellemek için kullanılan kan sulandırıcı ilacı aldığınızda, kan seviyelerinizin doğru aralıkta olduğundan emin olmak için doktorunuzu düzenli olarak takip etmeniz gerekir.”

YAYGIN SEBEPLERİN BAŞINDA YÜKSEK TANSİYON GELİYOR

Erdoğan, yüksek tansiyon hastalarının beyin kanamasında risk grubunda olduğuna dikkat çekti. Beyin kanamasının nedenlerini sıralayan Erdoğan şunları söyledi:

“Yüksek tansiyon hastaları tansiyonlarına dikkat etmeli, kontrol altında tutmalı. Bu kronik durum, uzun bir süre boyunca kan damarı duvarlarını zayıflatabilir. Tedavi edilmeyen yüksek

tansiyon, beyin kanaması için risk oluşturuyor. Bunların yanı sıra beyin kanamasının çeşitli sebepleri var. Bunlar, kafa travması, halk arasında baloncuk olarak bildiğimiz anevrizma, kan damarı anormallikleri, amiloid anjiyopati, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, karaciğer hastalığı, beyin tümörü gibi.”

BEYİN KANAMASI TEDAVİ EDİLEBİLİR

Beyin kanaması durumunda zamanla bir yarışa girildiğinin altını çizen Prof. Dr. Ersin Erdoğan “beyin kanaması tedavi edilebilir” diyerek şöyle konuştu:

“Doktorunuz sizi muayene ettiğinde, belirtilerinize göre beynin hangi bölümünün etkilendiğini belirleyebilir. Doktorlar, iç kanamayı veya kan birikimini bilgisayarlı beyin tomografisi ya da MRI gibi çeşitli görüntüleme testleri ile ortaya koyabilirler. Nörolojik muayenede göz dibi bakılarak optik sinirin şişmesi görülebilir. Tehlikeli olabileceği ve işleri daha da kötüleştirebileceği için genellikle bir lomber ponksiyon gerçekleştirilmez ama anevrizmaya bağlı olan subaraknoid kanamalarda lomber ponksiyon yapılabilir. Beyindeki kanama tedavisi, kanamanın konumuna, nedenine ve derecesine bağlıdır. Şişliği hafifletmek ve kanamayı önlemek için cerrahi gerekebilir. Bazı ilaçlar da reçete edilebilir. Bunlar arasında ağrı kesiciler, kortikosteroidler veya şişmeyi azaltmak için diüretikler ve nöbetleri kontrol etmek için antikonvülzanlar bulunur.

Bir hastanın beyin kanamasına ne kadar iyi tepki verdiği, kanamanın büyüklüğüne ve şişlik miktarına bağlıdır. Bazı hastalar tamamen iyileşir. Olası komplikasyonlar arasında inme, beyin fonksiyon kaybı veya ilaçlardan veya tedavilerden kaynaklanan yan etkiler bulunur. Dikkat edilmelidir.”