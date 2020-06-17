Beyin tümörünün 100’den fazla çeşidi var! Tümörü küçümsemek hayati tehlike yaratır

“İnsanların ‘kolay ve basit' gibi tanımlamaları tümörü küçümsemektir ve hayati tehlikeye neden olur” sözleri ile konunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ersin Erdoğan, “Sonuçta hastada hayati tehlike oluşması tümörün kitle etkisine bağlıdır. Düşük dereceli ‘glial tümör' dediğimiz tümörler aslında kötü huyludur. Diğerlerine göre yavaş büyüme gösterir ama bu tümörler yüksek dereceli beyin kanserlerine dönüşebilirler. Tümörün her halinin ciddiye alınması gerekir” diye konuştu.

AĞRILARINIZ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR İSE DİKKAT!

Beyin tümörünün, beyindeki anormal hücrelerin büyümesi ve beyinde kitle oluşturması ile kendini gösterdiğini ifade eden Ersin Erdoğan, “eskiye göre daha farklı ağrılarınız varsa dikkat” diyerek hastalığın belirtileri hakkında şöyle konuştu:

“Bir beyin tümörünün belirtileri büyük ölçüde değişir ve beyin tümörünün büyüklüğüne, yerine ve büyüme hızına bağlıdır. Yeni başlayan baş ağrılarını veya eskiden var olan ağrıların değişiklik göstermesini dikkate almamız gerekir. Bu ağrılar, kademeli olarak daha sık ve daha şiddetli hale gelen baş ağrılarıdır. Bazen ardından bulantı ve kusmalar da meydana gelir. Bu belirtilerin yanı sıra, bulanık görme, çift görme veya çevresel görme kaybı gibi görme sorunları, bir kol veya bacakta kademeli his kaybı veya hareket kaybı, işitme sorunları, dengede ve konuşmada zorluklar, günlük işlerin karıştırılması, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler de baş gösterebilir. Özellikle nöbet öyküsü olmayan bir kişide epilepsi nöbetlerinin ortaya çıkması da durumun aciliyetini yansıtır. Hemen doktorunuzdan randevu alıp, gerekli işlemleri zaman kaybetmeden yaptırmalısınız.”

BAZI KANSER ÇEŞİTLERİ BEYNE YAYILIM GÖSTEREBİLİYOR

Bazı kanser çeşitlerinin beyne yayılım gösterebildiğini söyleyen Erdoğan, özellikle meme, kolon, böbrek, akciğer, melanom (deri) kanserinin beyne sıçrama yüzdesinin daha yüksek olduğunu dile getirdi. Ersin Erdoğan, “Neden bazı tümörlerin daha çok beyne yayıldığının tam olarak bilinmemesine karşın hangi tümörün daha kolay yayılım gösterdiğini biliyoruz. Bu tip tümörü olan hastaların aralıklarla beyin görüntüleme tetkiki yaptırması ve kendini takibe alması yaşamları için daha uygun bir tedbir yöntemi olacaktır” ifadeleri ile tümör geçmişi olan hastalar için ‘takip' uyarısını yineledi.

CERRAHİ EN ETKİLİ YÖNTEM

Beyin tümörü tedavisinde en yaygın ve en etkili yöntemin cerrahi olduğunun altını çizen Erdoğan, tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Beyin tümörlü hastalar için, tümörün tipi ve yerleşimine göre farklı tedavi türleri tek başına veya bir arada kullanılabilir. Beyin tümörlerinde cerrahi tedavi, hem tümör tipinin belirlenmesi hem de tümörün çıkarılarak tedavi edilmesinde hala en önemli ve etkili yöntemdir. Görüntüleme yöntemlerinin gelişmesi de cerrahi yöntemine büyük bir katkı sağladı. Bunun yanı sıra radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedavi ile çeşitli yöntemler mevcut. Bahsettiğimiz tıbbi tedaviler haricinde, ‘tamamlayıcı tıp' adı altında bahsedilen diğer yöntemlerin bilimsel olarak ispat edilmiş bir faydası yoktur, bunu unutmamak gerekir. Özellikle beyine metastaz yapan tümörlerin tedavisinde son dönemlerde uygulanan akıllı ilaçlar da gelecek vaat ediyor.”