Beyin yiyen amip nedir? Naegleria fowleri genellikle öldürüyor!

Farklı ülkelerde zaman zaman rastlanan beyin yiyen amip ABD’de bir vatandaşta görüldü ve hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Peki beyin yiyen amip tam olarak nedir?

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Ortamın sıcaklığına göre yaşam döngüsünde 3 farklı şekli görülür:

-Kist

-Trofozoit

-Kamçılı amop formu

Kamçılı halde iken bölünerek çoğalamazlar. Ancak kamçılarını kaybederlerse bölünme geçirebilirler. Çamurlu sularda, göl, yüzme havuzu ve durgun sularda yıkanan insanlarda çoğunlukla nasal bazen oral yol ile (ağızdan) bulaşır ve buralarda amip haline dönüşür.

Koku alma kanalına giren amipler, burun içi mukozayı geçerek koku alma siniri (nervus olfactorius) yolu ile beyin-omurilik sıvısı (BOS) ve beyine yerleşirler. Ani ölümcül bir hastalık olan ve Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olurlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülür. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana gelir. Amerikalı “Centers for Disease Control and Prevention”‘a göre, 1995 ve 2004 yılları arasında ABD’de 23 kişi bu yüzden hayatını kaybetmiştir. Sıcağı seven bir amip olduğu için, küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklenmektedir.