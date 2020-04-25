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Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü raporunda dikkat çeken detay…

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'dan kritik açıklama geldi. İtalya'da bilim insanlarının hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde virüs tespit ettiği açıklandı.

18:39 -
Haberler Sağlık
Bilim insanları açıkladı! Corona virüsü raporunda dikkat çeken detay…

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’daki bilim insanları salgına ilişkin yeni bir araştırma sonucu paylaştı.

Bilim insanları son yapılan çalışmalarda hava kirliliğine neden olan parçacıkların içerisinde corona virüsü tespit ettiğini açıkladı. Bu konuda araştırma yapan bilim insanları virüsün bu şekilde daha uzun mesafe katetmesine ve daha fazla insanın enfekte olmasına yol açıp açmadığını anlamaya çalışıyor.

Daha önce yapılan çeşitli çalışmalarda hava kirliğine yol açan parçacıkların mikropları barındırdığı ve kuş gribi, kızamık ve şap gibi hastalıklara yol açan virüslerin uzak mesafelere taşınmasında rol aldığı görülmüştü.

VİRÜS SAATLERCE HAVADA ASILI KALABİLİYOR

Corona virüsünün hapşırma ya da öksürük yolu ile yayılan damlacıklar aracılığıyla bir ya da iki metre mesafeye ulaştığı biliniyor. Bazı araştırmalar, beş mikrondan daha küçük damlacıkların ise havada dakikalar hatta saatlerce asılı kalabildiğini, bu sayede başka yerlere taşınabildiğini ortaya koymuştu. (DHA)

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Son güncelleme: 18:49 25.04.2020
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