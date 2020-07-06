Bilim insanları, ‘Denge Bozuklukları Dünya Kongresi’nde bir araya geldi

Türkiye'nin dünya çapında düzenlediği ilk dijital kongre olma özelliği taşıyan “Vertigo Academy International Global Summit – Denge Bozuklukları Dünya Kongresi”, 3 gün boyunca 84 ülkeden 3.500'i aşkın kayıtlı katılımcı ile başarıyla tamamlandı.

Dünyada yaşanan pandemi süreci nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen online kongre, tıp alanında internet üzerinden gerçekleştirilen en büyük katılımlı toplantılar arasında yerini aldı.

İç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemindeki hastalıklara karşı doktorlar arasında bilgi düzeyinin ve farkındalığın artırılması amacıyla kurulan Uluslararası Vestibüler Derneği, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde de çalışmalarını sürdürüyor.

3-4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongre, dünyanın dört bir yanında hastalarını tedavi eden hekimleri internet ortamında bir araya getirdi. Amerika, İtalya, İspanya, Mısır, Japonya, Türkiye gibi 20 farklı ülkeden 53 bilim insanın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, ‘Vestibüler Sistem' yeni teknolojik yaklaşımlar eşliğinde masaya yatırıldı.

Tüm dünyadan alanında uzman kişilerin katıldığı toplantının organizasyon ve teknik alt yapısı Türkiye'nin tam etkileşimli dijital etkinlik merkezlerinden, her ebatta kongre, sempozyum, etkinlik, gelişmiş webinar ve webcast gibi hizmetler veren Serenas Live events tarafından kesintisiz gerçekleştirilirken, toplantı http://vaisummit.serenaslive.com/ adresinden online yayınlandı.

SERTİFİKALI SANAL TOPLANTI

Tıp alanında internet ortamında gerçekleştirilen en büyük katılımlı kongresi olan “Vertigo Academy International Global Summit – Denge Bozuklukları Dünya Kongresi”, Orta ve Batı Asya ülkelerine yönelik zaman dilimleri arasında düzenlendi. Katılımcıların her bir oturuma internet ortamı üzerinden bağlanarak takip ettiği toplantı sonrasında oturumların en az %75’ine katılan katılımcılara, sanal katılım sertifikası iletildi.

DENGE BOZUKLUKLARI HER AÇIDAN ELE ALINDI

Her yıl düzenlenen kongrenin bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında düzenlendiğini belirten Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı ve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, bu sürecin bir avantajı olarak geçtiğimiz yıllarda seyahat, ulaşım ya da takvim uyumsuzluğu nedeniyle katılım gösteremeyen katılımcıların, bu yıl kongrenin internet ortamında düzenlenmesi nedeniyle her yıl olduğundan çok daha yüksek bir katılım gösterdiklerini belirterek;

“COVID-19 virüs salgını nedeniyle tüm dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Yaşanan olumsuz durum bilim dünyasını da etkiledi. Bilimsel ve tıp dünyası açısından çok önemli olan toplantılar önümüzdeki yıllara ertelendi. Pandemi sürecinde web üzerinden gerçekleştirilen konferansların en büyüğünü gerçekleştirmek için Vestibüler Tıp konusunda dünya çapında bir zirve planladık. Hindistan ve yakın bölgesindeki ülkelerin denge bozuklukları konusunda ihtiyaçlarını gözlemlediğimiz için zaman bakımından Orta ve Batı Asya ülkelerine odaklandık. Alanında uzman dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanları katılım sağladığı bu zirvede Vestibüler tıp alanında gündemde olan sıcak konuları bilimsel program çerçevesinde işledik” dedi.