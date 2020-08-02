Bilim insanlarına ‘corona’ soruşturmaları sürüyor

Son dönemde bilim insanlarına yönelik soruşturmalar dikkat çekti. Özellikle, Covid sürecinde kendi alanlarını ilgilendiren konularda yaptıkları açıklamalar nedeniyle birçok bilim adamı hakkında üniversiteleri tarafından soruşturma, inceleme başlatıldı.

Bu çerçevede bilim insanlarının ifadeleri alındı, savunmaları istendi, bazıları hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Taşrada görevli bir kadın öğretim üyesi de, “Av. Halit Çelenk Ödülü”ne layık görüldü diye disipline sevk edildi.

İşte bunlara bazı örnekler:

– Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipler Birliği Covid-19 İzleme Grubu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala: Covid-19 konusunda yaptığı uyarıcı açıklamaları, Rektörlük tarafından “halkın yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici açıklamalar” olarak suçlandı. Hakkında disiplin soruşturması açıldı.

– Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzman Dr. Güle Çınar: İbn-i Sina Hastanesi'nde corona virüsü ile ilgili hizmet-içi eğitimi sunumunda, salgının nedenlerinden birinin de umre izni ile, dönüşünün denetimsizliğinden kaynaklığı açıklamasından ötürü soruşturmaya uğradı.

O ÖDÜLE NASIL LAYIK OLURSUN?

– 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Pandemi Servis Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran: Covid hakkında toplumu uyarmak ve bilgilendirmek amaçlı açıklamaları nedeniyle üniversite tarafından, “yalanlama yapmaya, özür dilemeye” çağırıldı.

– 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Çetin: Covid ile ilgili yaptığı ““SARS'a 20 yıldır aşı bulunamadı, corona virüsü için bulunması imkânsız gözüküyor” açıklaması nedeniyle soruşturma açıldı.

– Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu: Kimyasal atıkların gizlice gömüldüğü mezarlık olan Dilovası'nda, “yaşamın büyüme ve gelişme geriliği ile ağır metal atıkları arasındaki ilişki üzerine” bir araştırma yapıp sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 2 AKP'li belediye başkanının girişimi üzerine, Hamzaoğlu hakkında Üniversitesi soruşturma açtı.

– Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kalp Uzmanı ve Çukurova Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu: Sağlık Hizmetlerini konu alan bir konuşma nedeni ile elleri kelepçelenerek savcılığa götürüldü.

-Anadolu'da bir üniversitede görev yapan Z. A. : Av. Halit Çelenk adına düzenlenen ödüle layık görülmesi nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.