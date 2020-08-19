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Bilim Kurulu toplanıyor… Gözler saat 19.00’da

Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha salgında gelinen son durumu değerlendirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

08:42 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu toplanıyor… Gözler saat 19.00’da

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yapılacak toplantının ardından saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunacak.

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Son güncelleme: 09:48 19.08.2020
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