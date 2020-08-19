Bilim Kurulu toplanıyor… Gözler saat 19.00’da

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, corona virüsü ile mücadelede son durumu ve tedbirleri görüşecek.. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi&#8217;nde yapılacak toplantının ardından saat 19:00&#8217;da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulunacak.. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-toplaniyor-gozler-saat-19-00da-5994725","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-toplaniyor-gozler-saat-19-00da-5994725","pageType":"yazi","pageIdentifier":5994725,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bilim Kurulu toplanu0131yor&#8230; Gu00f6zler saat 19.00&#8217;da"});aip('newsArticle', {"identifier":5994725,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bilim-kurulu-toplaniyor-gozler-saat-19-00da-5994725/","headline":"Bilim Kurulu toplanu0131yor&#8230; Gu00f6zler saat 19.00&#8217;da","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Bilim","Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","video konferans"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/19/iecrop/detay-kopya-2_16_9_1587540323_16_9_1596001645_16_9_1597819655.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-08-19 08:42:01","datePublished":"2020-08-19 08:42:01","dateModified":"2020-08-19 09:48:42","info":"{"seo_news":"false"}"});