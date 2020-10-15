Bilim Kurulu Üyesi: Ankara’da temaslı taraması ve izolasyon vaka sayılarını düşürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında Eylül ayı başında corona virüsü günlük vaka sayısında ülke genelinde ilk sırada yer alan Ankara’daki vakaların son dönümde yüzde 60 oranında düştüğünü belirtti.

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, vaka sayılarının düşmesinde filyasyon çalışması kapsamında yapılan saha taramalarının büyük rol oynadığını söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, Ankara’da temaslı takibinin çok sıkı yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Sahada ciddi anlamda ekipler gece yarılarına kadar hastalığın izini sürdü. Temaslı taraması ve pozitif saptanan kişilerin izolasyonu ile birlikte, denetimlerin artırılmasıyla birlikte vaka sayıları ciddi anlamda düşüşe geçti. Yaklaşık 1 ay önce şu an bulunduğumuz hastanemizin Covid-19 gözlem alanında ciddi bir yoğunluk yaşarken şu anda boş.”

‘KAPALI ORTAMDA VİRÜS KENDİNE YAYILACAK ORTAMI BULUYOR’

Doç. Dr. Kayıpmaz, önümüzde bir kış mevsiminin yaşanacağını hatırlatarak şunları söyledi:

“Kış aylarında insanlar kapalı ve daha az havalandırılan ortamlarda bir araya gelmeye başlıyor. Havalandırılmayan kapalı ortamlar da hastalığın yayılımı açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Bundan dolayı kış aylarında ortamların iyi havalandırılması, mümkün olduğunca kalabalıklardan özellikle de kapalı alanlardan kaçınılması şart” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)