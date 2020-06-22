Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bilim Kurulu üyesi corona virüsüyle ilgili kritik raporu paylaştı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından corona konusunda ünlü bir dergide yayımlanan yazılar hakkında paylaşımlarda bulundu.

23:29 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu üyesi corona virüsüyle ilgili kritik raporu paylaştı!

Özlü, Twitter hesabından şunları belirtti:

* Nan Yang ve arkadaşlarının Annals of Translational Medicine dergisinde yayınlanan sistematik derlemelerinde: “COVID-19 tanılı annelerden elde edilen 13 anne sütü örneğinde virüse ait PCR testinin negatif olduğu” raporlandı.

* Yazarlar anne sütünde SARS-CoV-2 virüsüne ait nükleik asidin tespit edilmediğini belirterek; “bebeklerde emzirmenin yararlarının, SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinden daha yüksek olabileceğini” vurguladılar.

* Ancak, COVID-19 olan annelerin, emzirme sırasında damlacık ve yakın temas yoluyla bebeğe bulaşma riskini azaltmak için uygun önlemler (maske, siperlik gibi) almasını önerdiler.

anne Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 23:31 22.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more