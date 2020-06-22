Bilim Kurulu üyesi corona virüsüyle ilgili kritik raporu paylaştı!

Özlü, Twitter hesabından şunları belirtti:

* Nan Yang ve arkadaşlarının Annals of Translational Medicine dergisinde yayınlanan sistematik derlemelerinde: “COVID-19 tanılı annelerden elde edilen 13 anne sütü örneğinde virüse ait PCR testinin negatif olduğu” raporlandı.

* Yazarlar anne sütünde SARS-CoV-2 virüsüne ait nükleik asidin tespit edilmediğini belirterek; “bebeklerde emzirmenin yararlarının, SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinden daha yüksek olabileceğini” vurguladılar.

* Ancak, COVID-19 olan annelerin, emzirme sırasında damlacık ve yakın temas yoluyla bebeğe bulaşma riskini azaltmak için uygun önlemler (maske, siperlik gibi) almasını önerdiler.