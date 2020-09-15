Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: 125 bin kişi, toplum sağlığını tehlikeye attı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, salgında 6 ayın geride bırakıldığını ve halen aktif vaka sayısının artış eğiliminde olduğunu, ağır hasta sayısının da gün geçtikçe arttığını belirtti.

Salgının başından beri Türkiye’de 7 binden fazla insanın hayatını kaybettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, “Çok hassas olmamız gereken bir dönemdeyiz. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) yaptığı açıklamasında kış aylarının salgın hastalık açısından daha sert ve sıkıntılı geçebileceğini bildirdi” diye konuştu.

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“İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTILAR”

Doç. Dr. Kayıpmaz, izolasyonda olması gereken 125 bin kişinin HES kodu sayesinde seyahat etmek üzereyken yakalanması ile ilgili şunları söyledi:

“İzole olmak ne demek? Ya Covid-19 hastasısınızdır ve testiniz pozitiftir ya da bu hastayla yakın temasınız olmuştur. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki izolasyonda olması gereken bir kişi toplum hayatına karışıyorsa, toplu taşıma araçlarını kullanmaya kalkıyorsa veya markete gidiyorsa sağlıklı insanların hayatını tehlikeye atmış demektir.”

“TEMASLI TANIDIĞIM, KAPADOKYA’DAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI”

Doç. Dr. Kayıpmaz, karantina kaçaklarına ilişkin kendi yaşadığı olaylardan da örnekler verdi:

“Hamile olan bir tanıdığıma yüksek riskli teması olduğu için 10 gün istirahat raporu verdim. Aradan bir hafta geçmeden kendisinin Instagram'da Kapadokya'dan fotoğraf paylaştığını gördüm. Aslında Ankara'daki ikametinde izolasyonda olması gereken bir kişiydi.”

‘Temas’ konusunun yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Kayıpmaz, “Hasta bir kişiyle maskesiz, yüz yüze ve 1 metreden kısa mesafede 15 dakikadan fazla temas etmişseniz bu yakın temastır.” şeklinde konuştu.

“MASKE, HİJYEN, MESAFE, İZOLASYON”

Doç. Dr. Kayıpmaz, salgınla mücadelede hijyen, maske ve mesafe önleminin yanında izolasyon önlemine de vurgu yaptı. (DHA)