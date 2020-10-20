Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Ankara’da az da olsa artış var

Havaların soğuması ile kapalı alanlarda toplanmaların artacağını ve riskin çok daha fazlalaşacağını vurgulayan Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, ev içinde toplanmalara karşı uyardı.

KAPALI ORTAMLAR RİSKLİ

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Burada aslında ev içi toplanmaların oluşturduğu bulaş riskinin önlenmesi hedeflenmektedir. Havaların soğuması ile birlikte insanlar artık daha çok kapalı mekanlarda vakit geçiriyor. Kapalı mekanlar iyi havalandırılmadığında da virüsün bulaşması açısından daha riskli ortamlar oluşuyor. Burada yurt dışı örneklerden de bahsetmek gerekecek. Şu anda İngiltere ve İspanya 6 kişiden fazla ev içinde toplanmaları yasakladı.”

“MASKE VE MESAFE KURALINA HÂLÂ UYULMUYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı İstiklal Caddesi paylaşımını hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, “İnsanlarımızın tedbirlere uyması son derece önemli. Sayın Sağlık Bakanı bildiğiniz gibi İstiklal Caddesi'nden bir görüntü paylaştı. Az sayıda insanda maske vardı. Hatta şu ifadeyi kullandı: “Sağlıklı giren buradan hasta çıkar.” Bireysel olarak bizlerin alması gereken önlemler var. Hem tedbirler anlamında hem de denetimler anlamında iyi bir noktadayız. Filyasyon ekipleri, temaslı taraması için gece yarılarına kadar çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız bu denli büyük bir çabanın içerisindeyken hâlâ sokaklarda maskelerin uygun kullanılmadığını, kişiler arası fiziksel mesafelere uyulmadığını ve temizlik kurallarının ihlal edildiğini çok sık ve yaygın görebiliyoruz” diye konuştu.

“ANKARA’DA ARTIŞ SÖZ KONUSU”

Son günlerde artan vaka sayılarının, rehavet durumundan gerçekleştiğini belirten Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, “Ankara bildiğiniz gibi azalma eğilimindeydi, ciddi anlamda kontrol altına alınmıştı. Ama son günlerde Ankara'da az da olsa bir artış söz konusu. Kışın, sonbaharın geleceğini, kapalı ortamlarda vakit geçirileceğini düşünürsek, bizim tedbirlere her zamankinden daha fazla uymamız lazım. Dışarıda toplanmalar da buna dahil” açıklamasını yaptı.

BAKAN KOCA UYARMIŞTI

Öte yandan son Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde artan vaka sayılarında ev içi bulaşın oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz 6 kişiden daha fazla aile içinde olunmaması şeklinde bir yaklaşımın olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulumuz daha çok özellikle Türkiye olarak toplumsal farklılığımızı da göz önüne alarak, evdeki kişilerle birlikte 10 kişiyi geçmemek şeklinde aile içi temasların mümkün mertebe azaltılması şeklinde bir tavsiye ve önerisi oldu” ifadelerini kullanmıştı. (İHA)