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Bilim Kurulu Üyesi Özlü adına açılan sahte hesaplara dikkat!

Uzmanlar uyarıyor: Sosyal medyada açılan sahte hesaplara karşı dikkatli olun. Corona virüsü salgını sürecinde sosyal medyada asılsız bilgiler yayan birçok sahte hesap açılırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü adına açılan sahte hesaplardan da bilimsel gerçekliği olmayan veriler paylaşılıyor.

13:01 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Özlü adına açılan sahte hesaplara dikkat!

Corona virüsü salgınının ardından birçok uzman ve yetkili kişiler adına sosyal medyada sahte hesaplar oluşturuluyor ve bilimsel gerçekliği olmayan bilgiler paylaşılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı uyarmıştı. Aynı şekilde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü adına da birçok sahte bir hesap açıldığı görüldü. Bu sahte hesaplardan birinde ise ‘Japonya’da corona virüsüne karşı bir ilaç geliştirildiği’ bilgisi paylaşıldı ve bu bilgi kısa sürede yayıldı.

Prof. Özlü, kendi Twitter hesabından sahte hesaplardan birini ifşa etti. Bu sahte hesaplardan birinin ise Özlü’nün gerçek hesabından daha çok takipçisi olduğu görüldü. Sağlık Bakanlığı bu hesaplara erişimin engellenmesi adına çalışma yürüttüklerini duyurdu.


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Bilim Corona Japonya Sağlık Sağlık Bakanlığı sosyal medya Twitter
Son güncelleme: 13:29 29.03.2020
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