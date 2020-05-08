Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap’tan anlamlı mesaj

Türkiye, corona virüsü salgınıyla mücadelede 58 günü geride bıraktı. Dün 57 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 3641'e çıktı, toplam vaka sayısı 133 bin 721 oldu.

3 BİN YIL BOYUNCA MİLYONLARCA CAN ALDI

Dünyanın pek çok ülkesindeki laboratuvarlar aşı çalışmaları sürerken Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, geçmişi 3 bin yıl önceye dayanan çiçek hastalığıyla ve bu hastalığı yok eden aşının bulunmasıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

EN BÜYÜK BAŞARININ YIL DÖNÜMÜ

1980 yılına kadar yakalanan her 10 kişiden üçünün öldüğü çiçek hastalığının kökünün aşı sayende kazınmasının 40’ıncı yıl dönümüne dikkat çekerek, şu satırları paylaştı:

“Bugün insanlığın sağlık alanında elde ettiği en büyük başarının yıl dönümü. Aşı sayesinde çiçek hastalığının dünya üzerinden yok edilişinin 40. yılı. Şimdi tamamen unuttuğumuz hastalık sadece 20. yüzyılda 300 milyon ölüme, bundan çok daha fazla sakatlığa neden olmuştu. Aşı candır!”