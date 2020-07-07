Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’den kurban uyarısı!

1 Haziran’dan sonra başlayan normalleşmeyle birlikte kısa sürede günlük vaka sayıları tekrar binin üzerinde seyretmeye başlamış ve yaklaşan Kurban Bayramı’yla birlikte vakalardaki artışın daha da yükselme ihtimali olması tedirginlik yarattı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, vatandaşları Kurban Bayramı’nda ne yapmaları gerektiğini sosyal medya hesabından anlattı.

“VEKALETLE KURBAN KESİN”

Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kasaplar odası gibi kuruluşlar bağış olmadan da vatandaşların kurbanlarını vekaletle kesmeleri gerektiğini ifade eden Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* İsteyen kişiler, belirlenen parayı yatırır. Kurbanı vekaletle kesilir ve eti kişiye teslim edilir. Böylece kurban kesme alanlarında yaşanacak telaş, kalabalıklaşma, bulaşma riski ve acemilikten kaynaklanan kazalar azaltılır.

* Kurban kesme alanlarının sayısı ve büyüklüğü artırılmalı. Mutlaka randevuyla kesim yapılmalı. Sadece ilgili kişiler, sırayla ve kalabalıklaşma olmadan içeriye alınmalı.

* Mesafenin korunması ve maske kullanımına çok dikkat edilmeli. El hijyeni buralarda çok önemli.

* Kurbanda eş dost, konu komşu, akraba davetleri, birlikte yeme içme riskli. Yenilip içilirken maske takılamaz ve mesafe korunamıyor.

* Davet yerine, ikramda bulunmayı tercih etmeliyiz. Bayramlaşmayı temassız, mesafeyi koruyarak ve maskeli olarak yapmalıyız. Eskisi gibi olamaz.