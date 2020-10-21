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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, coronayı yendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel'in, corona virüsüne yakalandığı ve tedavi görerek hastalığı yendiği öğrenildi.

Güncellenme: 16:53, 21/10/2020
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel, coronayı yendi

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, corona virüsüne yakalandı.

TOPLANTILARA KATILAMADI

Hastanede Covid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Prof. Dr. Levent Yamanel’in, 15 gün hastanede tedavi görmesinin ardından taburcu olduğu ve test sonucunun negatife döndüğü belirtildi. 1 hafta içinde hastanedeki görevine dönmesi beklenen Prof. Dr. Yamanel, son dönemde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantılarına katılmıyordu. (DHA)

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