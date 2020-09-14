Bilim Kurulu üyesi Taşova: Maskeyi ıslatarak kullanmayın

Hava sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde bazı vatandaşlar maskelerini ıslatarak, hatta buzdolabında bekleterek kullanıyor. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova ise ıslak maske kullanmanın riskli olduğunu vurguladı ve önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, ıslak ortamın bakterilere uygun bir zemin oluşturduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:

Buzluğa da koyuyorlar, keşke işe yarıyor olsa, biz herhalde Adana’da çok tercih ederiz böyle bir olayı. Şimdiki bilgilerimizin ışığında ıslak ortam her zaman mikroorganizmaların, bakterilerin kolay yerleşip, bizi enfekte edebileceği bir yerdir. Biz bu tür kullanımları tasvip etmiyoruz

‘YERE ATILAN MASKE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHDİT’

Yere atılan maskelerin yarattığı tehlike ile ilgili de konuşan Prof. Dr. Taşova, şöyle konuştu:

“Çevre sağlığı için bir tehdit oluşturabilir. Bir kişi dokunduğunda oradan mikroorganizmalar o sekrasyonlarla geçebilir. Evde de normal çöp kutusuna atabiliriz. Yeter ki bir barınaklı kutuda olsun. Elimizi de hemen ardından yıkayalım. En önemlisi bu.”

‘ELDİVEN KULLANIMINA KESİNLİKLE KARŞIYIM’

Eldiven kullanımına kesinlikle karşı olduğuna işaret eden Taşova, eldiven kullanan kişilerin el yıkamadığına dikkati çekerek şunları vurguladı:

“Eldiven kullandığınız zaman elinizi yıkamıyorsunuz. Ama o eldivenle sanki elinizmişçesine her yere dokunuyorsunuz ve her yere dokunduğunuz o eldivenli ellerinizle gözlüğünüzü düzeltiyorsunuz, maskeyi düzeltiyorsunuz, çantanıza dokunuyorsunuz.

Eldiven son derece anlamsız, gereksiz bir uygulama. Eldiven takıldığı zaman el hijyeni uygulanmıyor. Bunun en önemlisi eldiven takmak değil, el hijyenini uygulamaktır”. (DHA)