Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü’den önemli maske uyarısı!

Özlü, paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

* Maske ile ağzımızı kapatmak: “ağzımdan saçacağım damlacıklarla sizi enfekte etmeyeceğim, virüse kapıyı kapadım, benimle iken rahat olabilirsin” demektir. İnsanlara saygımızın göstergesidir.

* Maske takmamak veya maskeyi çenemizin altına indirmek ise: “tükürüğümle sizin enfekte olmanıza; benim yüzümden hastalanmanıza, ölmenize aldırmıyorum; sizi ve hayatınızı önemsemiyorum; benim için saygıdeğer değilsiniz” anlamına geliyor, maalesef.

* Maskeyle burnumuzu kapatmak “başkalarının saçtığı virüsten kendimizi korumak” içindir. Maskeyi burnumuzun altına indirmek ise: “başkalarının saçtığı damlacıklara, virüse kapıyı açık bırakmak” anlamına gelir. Bu durumda her soluk alışımız virüse bir davetiyedir.

* Maskeyle ağız ve burnumuzu kapatmak ise: “kendisiyle ve çevresiyle barışık olmak; özümüze ve başkalarına saygı duymak”tır. Yani: “ne ben sana tüküreyim; ne de sen sana tükür!”