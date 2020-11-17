Bilim Kurulu üyesi Tufan: Virüs cana yakın

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, corona virüsüne karşı, bulunulan her ortamda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Tufan, yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

“Virüs cana yakın. Arkadaş, eş, dost, akraba, bulaşların pek çoğu yakınlardan. Seyahat eden dikkat edecek, dışarı giden dikkat edecek, çalışan da eve gelen de dikkat edecek. Dolmuşta dikkat, markette dikkat, evlere ziyaretlere gelince ‘maske serbest’ diye bir husus yok. Maske+mesafe. ‘Hocam çok dikkat ediyorduk, yeğen ziyarete geldi’, ‘Sadece yaylada görümcemi ziyaret ettik’, ‘Arkadaşla bir kahve içmiştik’, ‘Tatilde bir şey olmaz dedik yoksa çok dikkat ediyoruz’. Mesafe… Virüs tek bir hatayı affetmiyor. Sonra o tek kişi de ailede herkese bulaştırıyor” dedi. (DHA)