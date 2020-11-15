Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temaslınızı saklamak pandemiyi uzatır

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’de pandemi açısından genel durumun iyiye gitmediğini söyleyerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Yavuz, “Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Bu nedenle hepimiz çok hasta olmamak için karşımızdakini de hasta etmemek için önlem almaya devam etmek zorundayız. Bize başvuran hastalardan da gördüğümüz kadarıyla bulaşma en fazla aile içi ve işyeri gibi ortamlarda oluyor. Ama her iki durumda da belirleyici olan ‘maskesiz’ bir şekilde kapalı ortamda, kişilerin birbirleriyle yakın temas kurması.” şeklinde konuştu.

AYNI EVDE YAŞAMIYORANIZ MASKENİZİ ÇIKARMAYIN”

Yakın temas edilen, sosyalleşilen kapalı ortamların en büyük tehlike olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yavuz, “Şu aşamada, en yakınımızdaki insan bile olsa, aynı evde yaşamıyorsak, iş arkadaşımız olabilir, akrabamız olabilir, asla maskesiz hiç kimseyle temas etmemek zorundayız.” dedi.

“TESTE GİTTİYSENİZ SONUCU ÇIKANA KADAR EVDE KALMAK ZORUNDASINIZ”

Prof. Dr. Yavuz, kişinin kendinden şüphelendiğinde test sonucunu beklemeden izole olması gerektiğini söyleyerek “Eğer hastalık belirtisi gösteriyorsanız test sonucunuz çıkana kadar mutlaka evde kalmak zorundasınız. Öksürük, ateş, koku, tat alma kaybı, kırgınlık, artık bu belirtileri biliyoruz. Hastalık belirtisi gösteren kişinin mutlaka kendini o dönem hemen izole etmesi gerekiyor. Çünkü hastalığın en fazla bulaştığı dönem, semptomlardan bir gün öncesi ve birkaç gün sonrası. Özellikle öğrenciler açısından bu çok önemli. Şu an okullar açık biliyorsunuz, hasta çocuğu ailelerin okula kesinlikle göndermemesi gerekiyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Çünkü (pozitifse) sınıfta herkesi enfekte edebilir çocuk” şeklinde konuştu.

“EKSİK YA DA YANLIŞ BİLGİ SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRIYOR”

Salgınla mücadeledeki en önemli silahlardan birinin, doğru temaslı takibi olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yavuz, bunun doğru yapılmamasının pandeminin uzamasına bile neden olacağını söyleyerek şu uyarılarda bulundu: “Temaslılarınızı doğru bir şekilde bildirdiğiniz zaman o insanları da korumuş oluyorsunuz. Pozitif birinin kimlerle temas ettiğini bildirmesi, temaslıları açısından da, ülkenin geleceği açısından da önemli.”

“HEKİM KONTROLÜNDEKİ HASTALARIN TEDAVİYE UYMALARI GEREKİR”

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, son günlerde evde takip edilen hastaların yan etki olur korkusuyla ilaçlarını kullanmadıkları yönündeki paylaşımlarla ilgili de uyarıda bulundu ve aspirin kullanımını Covid tedavisindeki yerine de değindi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bir Covid hastası ilgili hekim tarafından görülmüş, değerlendirilmişse, hekiminin verdiği tedaviyi uygun şekilde tarif edildiği gibi kullanması gerekiyor. Hastanın tedavisi sorumlu hekimindedir. Verilen tedavilerin hekimden habersiz kullanılmaması hasta için iyi olmayabilir. Aspirin konusu da şöyle, hastaneye yatan Covid hastalarında damar içinde pıhtılaşma oranı artıyor. O nedenle biz zaten kanı sulandırmak için bazı tedaviler kullanıyoruz. Bütün dünya kullanıyor bunu. Aspirin de bu tarz bir tedavi olduğu için, acaba etkili olabilir mi diye sınırlı kanıt sağlayan bir çalışma sonucu da yayınlanmıştı. Ama o henüz bu konu netleşmiş değil. Araştırmalar devam ediyor. Evde geçiren hastalar da eğer risk grubundaysa bu tarz tedavileri zaten evde de başlıyoruz. Dolayısıyla herkesin aspirin kullanması gerekli değil. Çünkü bazen ummadığımız zararlı etkileri de olabiliyor ilaçların. Ama kişide koroner arter hastalıkları atelosklerotik (damar kireçlenmesi) hastalıkları olanlar zaten aspirin kullanıyor oluyor. Onlar corona virüsü tedavisi sürecinde de aspirin kullanımına devam edebilirler. Ama ayaktan takip ettiğimiz her hastaya rutin olarak aspirin vermiyoruz. Yararlı mı zararlı mı olduğu konusunda henüz elimizde veri yok çünkü.” (DHA)