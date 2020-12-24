Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yılbaşı partisine dikkat!

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin uyarıda bulundu.

Prof. Dr. İlhan, 1 hafta sonu daha sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını, sonrasında ise yılbaşı yasağının başlayacağını belirterek, yılbaşını tatil fırsatı olarak görmemek gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İlhan, “Yılbaşı corona virüsü ile mücadeleyi güçlendirmek için bir fırsat. Böyle görmezsek hata yaparız. Çevremizden duyuyoruz, şahit oluyoruz; birkaç aile villa tutup bir araya geliyor veya çeşitli partiler yapma arzusuna giriyor. Yılbaşında eğer böyle bir yaklaşım içine girerse vatandaşlarımız, vaka ve hasta sayısı tekrar artacaktır” diye konuştu.

‘”HAYATLARINI KAYBEDEBİLİRLER”

Prof. Dr. İlhan, herkesin öz sorumluluk içinde olması gerektiğine işaret ederek, “Tatil yapmayı, eğlenmeyi belki herkes istiyor; ama sağlık çalışanlarından hemen hiçbirinin tatile gitmediğini, eğlenmediğini bilmemiz gerekiyor. O temas sırasında bir kişi corona ise hastalığa yakalanmama şansları yok. Üstelik şunu da biliyoruz; vaka ve hastalık sayısına baktığımızda kabaca her 5-6 vakadan 1 tanesi hastalanıyor. Demek ki bu birlikte zaman geçirdikleri kişiler asemptomatik kişiler de olabilir. Onlar corona hastası olarak tanı almamış olsalar bile birlikte oldukları zaman diliminde enfeksiyon riski yüksek olacağı için tatil dönüşünde kendilerini hastanelerde bulabilirler, ağır hasta olabilirler, hatta hayatlarını kaybedebilirler” ifadelerini kullandı. (DHA)