Bir doktor daha corona kurbanı oldu

Denizli'de Pamukkale ilçesindeki özel bir klinik işleten estetik uzmanı Dr. Hakan Türkoğlu corana kurbanı oldu. 45 yaşındaki ve bir çocuk babası Türkoğlu yaklaşık 20 gündür tedavi ediliyordu.

Corona testi pozitif çıktıktan sonra özel bir hastanede tedavi altına alınan genç doktor durumunun kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Dün durumu daha da kötüleşen Türkoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakan Türkoğlu'nun annesi Hanife Türkoğlu da 10 gün önce corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.