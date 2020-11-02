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Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve corona virüsüne yakalanması sonrası tedavi altına alınan Uzm. Dr. Aydın Ünsal 20 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Güncellenme: 11:48, 02/11/2020
Haberler Sağlık
Bir doktor daha coronadan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde bulunan özel bir hastanede kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Aydın Ünsal, yakalandığı corona virüsü sonrasında hayatını kaybetti.

Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alınan Ünsal, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünsal'ın yarın görev yaptığı hastanede pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek törenin ardından, Gölcük Değirmendere'de defnedileceği öğrenildi. (İHA)

aydın Corona doktor Kocaeli
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