Bir doktor daha coronadan yaşamını yitirdi

Bursa Tabip Odası, Dr. Erol Bahçe’nin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Bursa ili Merkez ilçesinde görev yapan Dr. Erol Bahçe’nin branşının acil tıp uzmanlığı, uzmanlık alanının ise dahiliye olduğu öğrenildi.

Bursa Tabip Odası üyesi de olan Dr. Erol Bahçe için meslektaşları başsağlığı mesajı paylaştı. Bursa Tabip Odası’nın mesajında, “Odamız üyesi, Dr. Erol Bahçe, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Acımız çok derin. Yakınlarına, sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.