Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bir doktor daha Covid-19’a yenik düştü

Corona virüsüne kurban verilen doktorlara maalesef bir yenisi daha katıldı. Şanlıurfa'da görev yapan Dr. Muhanned Mushavah Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
23:35 -
Haberler Sağlık
Bir doktor daha Covid-19’a yenik düştü

Covid-19 yüzünden hayatını kaybeden sağlıkçıların arasına Şanlıurfa’da Göçmen Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah de katıldı.

Şanlıurfa Tabip Odası ve Türk Tabibler Birliği Mushavah’ın sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İLGİLİ HABER Bakan Koca 31 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı! Bakan Koca 31 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!
Corona doktor kurban Pazartesi Sağlık Sağlık Bakanı Şanlıurfa sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more