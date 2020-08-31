Bir doktor daha Covid-19’a yenik düştü

Covid-19 yüzünden hayatını kaybeden sağlıkçıların arasına Şanlıurfa&#8217;da Göçmen Sağlığı Merkezi&#8217;nde görev yapan Dr. Muhanned Mushavah de katıldı.. . Şanlıurfa Tabip Odası ve Türk Tabibler Birliği Mushavah&#8217;ın sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.. İLGİLİ HABER Bakan Koca 31 Ağustos corona virüsü verilerini açıkladı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bir-doktor-daha-covid-19a-yenik-dustu-6016247","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bir-doktor-daha-covid-19a-yenik-dustu-6016247","pageType":"yazi","pageIdentifier":6016247,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Bir doktor daha Covid-19&#8217;a yenik du00fcu015ftu00fc"});aip('newsArticle', {"identifier":6016247,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/bir-doktor-daha-covid-19a-yenik-dustu-6016247/","headline":"Bir doktor daha Covid-19&#8217;a yenik du00fcu015ftu00fc","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Corona","doktor","kurban","Pazartesi","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","\\u015eanl\\u0131urfa","sosyal medya","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/08/31/iecrop/covid-hastane-dha_16_9_1598906130.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-08-31 23:35:47","datePublished":"2020-08-31 23:35:47","dateModified":"2020-08-31 23:35:59","info":"{"seo_news":"false"}"});