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Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı ağrısı nereye vurur?

Boynu zedeleyecek şekilde ağır yükler yüklenmek, stres, masa başında oturmak, ani, ters hareketler yapmak, ağır sporlar yapmak, yanlış yatış pozisyonu, sürekli telefon ve bilgisayarla vakit geçirmek, aynı pozisyonda sürekli oturmak, boynu kütletmek, sürekli olarak klimaya maruz kalmak, sigara kullanmak, uzun ve ince boyun yapısına sahip olmak, genetik faktörler ve boyna ve boyun disklerine zarar verecek türde mesleklerde çalışmak gibi nedenlerle ortaya çıkan boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı ağrısı nereye vurur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Sozcu.com.tr
07:36 -
Haberler Sağlık
Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı ağrısı nereye vurur?

Omurgalar arasındaki disk dokusunun jelatin kıvamındaki iç kısmının, daha kuvvetli bir bağ dokusundan oluşan dış kısmı yırtarak omurilik ve sinirlere bası yapması sonucu boyun fıtığı ortaya çıkar. Peki, boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı ağrısı nereye vurur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

BOYUN FITIĞI (SERVİKAL DİSK HERNİSİ) NEDİR?

Omurga, vücudun dik durmasını ve hareket etmesini sağlar. Omurga, omur (vertebra) adı verilen kemiklerden oluşur. Omurlar arasında disk adı verilen destek dokuları bulunur. Diskler vertebralar üzerine yük binmesine engel olur ve hareket kolaylığı sağlar. Omurganın ortasından omurilik denilen sinir ağı geçer. Boynumuzda 7 tane omur ve bunların arasında 5 tane disk bulunur. Disklerin içi jelatinöz adı verilen bir sıvı ile doludur. Disklerin dışı ise sert bir doku ile sarılıdır.

Boyun fıtığı travmalar, zorlamalar, kazalar veya yaşlandıkça diskin merkezi su içeriğini kaybetmesi, diskin yastıklama görevini eskisi kadar iyi yapamaz hale getirebilir.

Foto:Shutterstock

Disk bozulmaya devam ettikçe dış tabakası da yırtılabilir ve diskin merkezi dış tabakadaki bir yırtıktan çıkarak sinirlerin ve omuriliğin yer aldığı boşluğa taşarak boyun fıtığına neden olur.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

– Boyun ağrısı
– Baş dönmesi
– Boyun hareketlerinde kısıtlılık
– Kas spazmı
– Sırt, kol ve omuzlarda ağrı
– El becerilerinde azalma
– Kol ve parmaklarda uyuşmalar ve karıncalanma
– Duyu kaybı
– Elektriklenme
– Kol ve el kaslarında güç kaybı
– Reflekslerde zayıflama
– Kolda incelme
– Konsantrasyon bozukluğu

İleri seviye boyun fıtığı belirtileri ise şunlardır:

– İdrar ve dışkı tutamama
– Yürüme güçlüğü
– Dengesizlik

BOYUN FITIĞI AĞRISI NEREYE VURUR?

Boyun fıtığı ağrısı boyun bölgesinin haricinde kollara, başa, nadir de olsa bacaklara vurabilir. Bu ağrılar yüzünden yürümekte güçlük çekilebilir. Önceden kolaylıkla taşınabilen yükleri taşımakta zorlanılabilir.

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Son güncelleme: 07:40 03.03.2020
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