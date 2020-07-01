Boyun ağrısı toplumda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır ve en büyük nedeni de boyun fıtığıdır. Boyun fıtığı, sıklıkla 5. ve 6 omurlar arasında, ikinci sıklıkta 6. ve 7. omur arasında görülür. Bunun nedeni bu omurların çok hareketli olması ve strese daha fazla maruz kalmasıdır. Boyuna alınan darbeler ve geçirilmiş kazalar boyun fıtığına yol açabilir. Ev hizmetlerinde çalışan kadınlarda, şoförlerde, bankacılarda ve uzun süre bilgisayar ile çalışması gereken mesleklerde boyun fıtığı sık görülmektedir. Peki, boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı tedavi edilebilir mi? Bilinmesi gerekenler için haberimize göz atmanız yeterli…

BOYUN FITIĞI NEDEN OLUR?

Boynunuzdaki kemikler arasındaki dokuya intervertebral diskler denir. Diskler yumuşak jel benzeri bir merkezden ve sert bir dış kaplamadan oluşur. İntervertebral disk, omurgadaki her kemik arasında hareket etmelerini sağlayan bir eklem oluşturur. Bir diski çevreleyen dış kaplama yırtıldığında, içerisindeki jel benzeri sıvı omur ve sinir aralıklarına sızar. Bu klinik tabloya boyun fıtığı (disk hernisi) denir. Disk normal özelliğini zamanla kaybeder ve kireçlenir. Etrafındaki sinirlere baskı yapar. Bunun sonunda boyun fıtığına özgü belirtiler ortaya çıkar.

BOYUN FITIĞI BELİRTİLERİ

Boyun fıtığı belirtilerinden en önemlisi ve ilki ağrıdır. Boyun bölgesindeki şiddetli ağrı, fıtığın belirtisi olabilir. Bu ağrı uyuşmaya neden olur ve parmak uçlarına doğru uzanır. Ağrının oluştuğu kol zayıflar ve güç kaybeder. Denge kaybına ve düşmeye neden olabilir. Boyun fıtığı olanlar böyle durumlarda ellerinde bir cismi tutmakta zorlanır ve yürüme güçlüğü çeker. Ağrılar bazen kürek kemiğine ve göğsün üst taraflarına doğru da yayılabilir.

Diğer belirtiler şunlardır:

– Tek kolda hissedilen ağrı ve uyuşma

– Bu ağrı ve uyuşmaya eşlik eden baş dönmesi, gözlerde sinek uçuşması, kulak çınlaması

– Konsantrasyon eksikliği ve mide bulantısı

– Yürümede dengesizlik

– Kaslarda kuvvet kaybı

BOYUN FITIĞI TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Boyun fıtığı tedavisi yöntemleri hastanın durumuna ve hastalığın seviyesine göre değişir. Eğer boyun fıtığı hafif şiddette seyrediyorsa fizik tedavi, ağrı kesiciler, stressiz bir yaşam ve istirahat tedavi için önerilir. Boyun fıtığı için yapılması gereken hareket ve egzersizlerle birlikte iyileşme sağlanabilir. Boyun hareketlerini sınırlamak amacıyla boyunluk kullanımı da ağrının azalmasına yardımcı olur. Fıtığın ilerlemesini durdurmak için ortopedik boyun fıtığı yastık kullanımı da fayda sağlayabilir.

Ancak boyun fıtığı çok ilerlemiş, kollarda ve diğer bölgelerde uyuşma ve hareketlerde zorluk artmışsa ve daha önceki tedaviler etki etmemişse son seçenek olarak ameliyat önerilir. Boyun fıtığı ameliyatı tecrübeli ve uzman bir hekim tarafından yapıldığında oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

İLGİLİ HABER Boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Boyun fıtığı ağrısı nereye vurur?