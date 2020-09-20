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Bradikardi nedir, tehlikeli midir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Bradikardi nedir, tehlikeli midir? Tanı ve tedavi yöntemleri nelerdir? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevapladı...

17:09 -
Haberler Sağlık

Bradikardi, kalbin hızının normalden daha yavaş olmasıdır. Günlük olarak genellikle 50-55'ten yavaş olması demektir. En sık özellikle sporculardaki fiziksel durumdur ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yaşlı hastalarda ise kalbin iletim sistemindeki bloklar veya hasarlar kalbin kalp piline ihtiyaç duyduğunu gösterir. Hastalar genellikle halsizlik, bayılma veya göz kararması şikayetleriyle başvurmaktadır. Hastanın semptom durumuna göre tedavi seçeneği belirlenip tedavi uygulaması yapılmaktadır. Ciddi durumlarda eğer ki kalp hızı düzeltilemiyorsa kalp pili takılması gereklidir.

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