Bubonik veba nedir, nasıl bulaşır? Bubonik veba belirtileri neler?

Çin’den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Tüm dünyaya yayılan corona virüsü tehlikesi henüz sona ermemişken, bubonik veba isimli hastalığın görüldüğü açıklandı. Pire ve vahşi kemirgenlerden bulaştığı bildirilen bubonik veba yada diğer ismiyle kara veba 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor. Peki bubonik veba nedir? Bubonik veba belirtileri neler ve nasıl bulaşır?

DSÖ’DEN BUBONİK VEBA AÇIKLAMASI

Çin’de ortaya çıkan bubonik veba vakasının salgına dönüşme ihtimaliyle ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden yüreklere su serpen açıklama geldi. DSÖ’den Margaret Harris, “Yüksek risk taşıyan bir durum yok” dedi.

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, Çin'den gelen yeni bir haberle sarsılmıştı. Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bulunan Bayannur’da ‘bubonik veba’ vakası görüldüğü duyurulmuştu.

Söz konusu vaka üzerine şehir genelinde üçüncü seviye alarm verilirken, yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “İnsanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

‘ACİLEN HABER VERİN'



Yetkililer yıl sonuna kadar sürecek alarm durumuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Şu anda insanlar arasında bubonik veba salgını yayılma riski bulunuyor. Vatandaşlar kendilerini koruma önlemlerini geliştirmeli, olumsuz sağlık durumlarını acilen bildirmelidir” ifadelerini kullandı.

AV YASAĞI GETİRİLDİ



Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasaklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bubonik veba, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Zamanında ve etkili bir tedavi uygulanmazsa 24 saat içinde ölüme yol açabiliyor.

BUBONİK VEBA (KARA VEBA) NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Veba hastalığın en ölümcül türü olan bubonik veba, Ortaçağ Avrupa’sında hayatı felç etmişti. Bu salgından sonra ‘Kara ölüm’ veya ‘Kara veba’ diye adlandırılan bubonik veba, dağ sıçanlarında bulunan pireler yoluyla yayılıyor. Veba, Yersinia pestis bakterisi tarafından oluşturulan enfeksiyon hastalıklarının genel adıdır.

Veba hastaları mikrop kaptıktan sonra 2-8 gün içerisinde aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık belirtileri sergilerler. Dil kurur ve rengi kahverengileşir.

Geçmişte belirli dönemlerde bu hastalığın büyük salgınları yaşanmıştır. 14. yüzyılda kara ölüm olarak kayıtlara geçen salgının, hıyarcıklı veba olduğu sanılmaktadır.

HIYARCIKLI VEBA

Bir pire insanı ısırdığında ve yarayı açılmış kanla kirlettiğinde, veba taşıyan bakteriler dokuya geçer. Y. pestis hücrelerin içinde üreyebilir, bu nedenle fagositozlanmış olsalar bile, hala hayatta kalabilirler. Vücutta bir kez girdiklerinde, bakteriler interstisyel sıvıyı boşaltan lenfatik sisteme girebilir. Veba bakterileri,biri beta-adrenerjik blokaja neden olduğu bilinen birkaç toksin salgılar. Y. pestis, enfekte olmuş insanın lenfatik damarlarından, lenf noduna ulaşana kadar akut lenfadenite neden olur. Şişmiş lenf nodları, hastalıkla ilişkili karakteristik buboları(hıyarcıklar) oluşturur ve bu buboların otopsileri, bunların çoğunlukla hemorajik veya nekrotik olduğunu ortaya koymuştur. Eğer enf nodu patlatılmışsa, enfeksiyon kan dolaşımına geçerek sekonder septisemik vebaya neden olabilir ve akciğerlere geçerek sekonder pnömonik vebaya neden olabilir.