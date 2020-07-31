Bunları yapın genç kalın

Cilt gençleştirme için tabii ki hekim destekli profesyonel uygulamalar çok önemli. Ancak kendiniz de bazı uygulamalarla yıllara meydan okuyabilirsiniz… İşte alışkanlık haline getirdiğiniz takdirde genç kalmanızı sağlayacak öneriler…

1- Cildinizi temiz tutun: Cildi daima temiz ve nemli tutmak, serumlarla cildin ihtiyacı olan bakımı sağlamak, haftanın 2-3 günü peeling ve maskelerle cildi derinlemesine arındırmak ve beslemek çok önemli… Bunun için de evde doğal bakımlar yapabilirsiniz. Örneğin sütü ekşitip, yüzünüze yarım saat uygulayıp durulayın. Cildiniz kuru ise eczaneden gliserin alıp 20 mililitreye 10 damla limon sıkın. Yüzünüze sürüp bırakın. Gece yatmadan sürün sabaha kadar bekletin. Böylece cildiniz doğal nemini kazanarak koruyacak, daha sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olacaktır. Yağlı bir cildiniz varsa bir kase yoğurt ve bir tatlı kaşığı balı karıştırın. Yüzünüze yarım saat uygulayın. Cildinizde yağlanmaya bağlı aşırı ve istenmeyen parlaklığı doğal haline getirir.

2- Yüz masajı yapın: Cilt bakımını tamamladıktan sonra serum, krem veya yüz bakım yağı ile düzenli olarak yüz masajı yapın. Özellikle aşağıdan yukarıya doğru yer çekimine karşı yapılan lifting etkili bir masaj cilt sarkmasını önlemede oldukça önemlidir.

3- Sırt üstü uyuyun: Cildi gençleştirmek için en az 7-8 saat uyumak önemlidir. Sırt üstü yatarsanız yüzünüzde baskı oluşmayacaktır. Böylece cildinizde daha az kırışıklık oluşur.

4- Fazla mimikten kaçının: Gün içinde mümkün olduğunca gereksiz mimiklerden kaçının. Özellikle göz çevresi kırışıklıklarını önlemek için mutlaka güneş gözlüğü kullanın.

5- Sigaradan uzak durun: Sigaradan uzak durmak cilt sağlığı için de çok önemlidir. Sigara içerken oluşan dudak üstü mimik çizgilerinin de oluşmasını önlemek açısından sigara kullanmayın.

6- Yüz egzersizi yapın: Cildin de tıpkı vücut gibi egzersiz yapmaya ihtiyacı vardır. Yüz egzersizleri ile yüz kasları çalışır ve ciltte dolgunluk sağlanır. Cildinizde gerginlik sağlamak, toparlamak, genç ve dinamik bir görünüme kavuşmak için bazı egzersizleri yapabilirsiniz. Yüzü sıkılaştırmak için rahat bir yere oturun ve derin bir nefes alın. Ardından dudaklarınızı büzerek ortada birleştirin ve gülümsemeye çalışın bu egzersizi günde 5-6 kere yapmaya devam edin. Kaz ayağı kırışıklıkları için yüzü hiçbir şekilde hareket ettirmeyerek yalnızca gözlerinizi önce sağa sonra sola hareket ettirin. Etkili sonuçlar için günde 10 defa tekrarlayın.