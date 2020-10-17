Bursa Eczacılar Odası Başkanı: Yaklaşık 800 bin doz aşı firmanın deposunda dağıtılmayı bekliyor

Pandemi nedeniyle her zamankinden daha fazla ilgi gören ve Türkiye’ye ne zaman geleceği tartışılan grip aşısında yeni gelişme yaşandı. Sanofi firmasının Vaxigrip isimli 800 bin doz ilk parti aşısı yurda giriş yaptı. Henüz ecza depolarına dağıtılmayan aşı için Sağlık Bakanlığı’nın ne şekilde dağıtılacağı yönünde bir plan yaptığı öğrenildi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI DAĞITIM KONUSUNDA PLAN YAPIYOR”

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, gelen ilk parti doz aşının vatandaşlara ne şekilde dağıtılacağı konusunda Sağlık Bakanlığı’nın plan yaptığını söyledi.

Şahin, “Bakanlık o nedenle aşıları firmanın depolarından çıkartmasına izin vermiyor. Daha henüz deklare edilmedi ama aşıların belki aile hekimlikleri üzerinden belirli yaş gruplarına öncelik verilerek yapılması uygulaması olabilir. Daha önce de zatürre aşıları bu şekilde uygulanmıştı. Böyle de olabilir” dedi.

“65 YAŞ ÜSTÜ KRONİK HASTA SAYISI 25 MİLYON”

Sağlık Bakanlığı’nın konuyu neticelendirmesini beklediklerini dile getiren Şahin, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye çapında yaklaşık 26 bin 500 civarında eczane var. 1 milyon 300 bin aşıdan bahsediyoruz.

* Bu kadar aşıyı eczane başına böldüğünüzde 40-50 civarında aşı yapıyor. Eczaneler ile görüşüyoruz.

* Ortalama 200-300 aşı bekleyen vatandaşın olduğunu öğreniyoruz. Türkiye’de bunu hesapladığınız zaman minimum 7-8 milyon civarında aşıya ihtiyaç var.

* Biraz daha genişletirseniz neredeyse 10 milyonun üzerinde bir ihtiyaç var. Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik hasta sayısını topladığınız zaman toplam 25 milyon kişi yapıyor.

“AŞI REÇETE İLE VERİLMELİ ÇÜNKÜ YETERSİZ”

Eczanelerde listelerin yapıldığını, listelerde ismi olmayan ve ihtiyacı olan bir sürü insanın daha olduğuna vurgu yapan Şahin, şunları söyledi:

* Bu sebepten dolayı da Sağlık Bakanlığı’na bazı taleplerde bulunduk. Mesela bu yıl aşı reçetesiz verilmesin dedik.

* Hekimlere de belirli kriterlere göre, reçetelendirme şartı getirilsin istedik.

* İlk önce 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanların bir protokolle belirlenip buna göre öncelikli olarak aşılama yapılması gerek. Çünkü aşı sayısı ciddi anlamda yetersiz.

“TEB 1,5 MİLYON AŞIYI GETİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ”

* Türk Eczacılar Birliği (TEB) ile de bir görüşme yaptık. TEB yaklaşık bir ay önce, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na bir yazı yazıyor. Bu yazı ile yaklaşık 1 milyon 500 bin doz aşıyı yurt dışından getirtebilirim diyor. Ama Sağlık Bakanlığı’nın bununla ilgili izni gerekiyor.

* Ancak daha bununla ilgili bir geri dönüş olmamış. Sağlık Bakanlığı bir kaç gün önce bu konuda bir açıklama yaptı. ‘Ruhsatı varsa getirsin, yoksa getiremez’ gibisinden.

* Anladığım kadarıyla sayın bakana bazı şeyler kurum içinden iletilmemiş. Türk Eczacılar Birliği bu görüşmeyi yaklaşık bir ay önce yapmış.

* Bugün aşı temini için bu şartlar artık geçerli değil. Firma bir ay önce karşılarım demiş. Bugün ise ben bu aşıyı artık bulamam diyor.

“ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OLMALI”

“Bizi zor bir süreç bekliyor” diyen Şahin, şöyle konuştu:

* Sayın bakan, aşı geldi dedi evet aşı geldi doğru. Ama ilaç firmasının deposunda bekliyor.

* Sağlık Bakanlığı’nın aşıyı dağıtacağı projelendirmesini bekliyoruz. Eğer derse ki eczaneler üzerinden biz bunu vatandaşa ulaştıracağız. O zaman işte ecza depolarına verecekler.

* Biz de bunu nasıl dağıtacağız bilmiyoruz. Çünkü yeterli sayıda değil. Aslında şöylede bir sıkıntı var. Böyle süreçler yaşandığı zaman, öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması gerek.

* Çünkü ciddi risk altındaki gruplar bunlar. Hatta sadece doktor, hemşire değil, hastanedeki hasta bakıcısından, farklı çalışanına kadar aşılanması en doğrusu. Ancak, aşı yetersiz olunca onlara sıra bile geleceğini sanmıyorum.

“GRİP AŞISI SİZİ YÜZDE 70 KORUR”

Halkın bildiği bir yanlışı da düzeltmek gerektiğini belirten Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

* Bu aşılama neden dolayı önemli gribe karşı onu da söyleyeyim. Vatandaşlarımız bunu COVID-19’dan korunmak için de algılıyor.

* Grip aşısı corona virüsüne karşı kesinlikle korumaz. Ancak şunu yapar; siz gribe karşı korunursanız, çünkü aşı yüzde 70 gibi bir koruyuculuk sağlar.

* Ne kadar az grip olursanız, hastaneye veya sağlık kurumuna başvurunuz da az olur.

* Bu kurumlara ne kadar az başvurursanız da COVID’li insanlarla muhatap olma ve aynı ortamda bulunma ihtimaliniz düşer.

* Yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de grip ile COVID’in belirtileri birbirine çok benzer. Hastaneye gittiğinizde belirli testler yapılmadan anlaşılabilir değildir.

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