Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkçı: Bir pozitif hastayı kuaförde gelin başı yaptırırken bulduk

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, kentin bazı bölümlerinde vaka sayısının az olduğunu fakat sanayi kuruluşlarında çalışan kişilerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği bölgelerde vaka sayısının yüksek olduğunu belirtti.



“FİLYASYONU HIZLI VE ZAMANINDA YAPMA GAYRETİNDEYİZ”

Bursa’nın kozmopolit bir yer olduğunu belirten Kaşıkçı, “Özellikle kentin batı tarafında bulunan ilçelerde daha sakin bir süreç geçiriyoruz. Kentin doğu ve sanayi çalışanlarının yoğunlukta olduğu bölgelerde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Vali Yakup Canbolat´ın liderliğinde, iş insanlarımızın bağışladığı yaklaşık 70 aracı, ek olarak hizmete aldık. Bu desteklerle sahada daha yaygın filyasyon yapma şansımız oldu” dedi.

‘BİR POZİTİF HASTAYI KUAFÖRDE SAÇ YAPTIRIRKEN BULDUK’

Zamanında filyasyonun, corona virüsü ile mücadelenin temel taşı olduğunu söyleyen Kaşıkçı, “Aslında çok dramatik ve çarpıcı örneklerimiz var. Mesela bir pozitif vakamızı telefonla aradığımız zaman kendisinin düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde saçlarını yaptırdığını öğrendik. Ekiplerimiz hemen kuaföre gitti. Hastayı izolasyona aldık. Düğünü erteletip, damadı İstanbul’a geri yolladık.” diye konuştu.

“ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEMASTA BULUNDUKLARI KİŞİLERİ SÖYLEYENLER OLUYOR”

Hastaların son 1 hafta içerisinde temasta oldukları kişileri eksiksiz bir biçimde filyasyon ekiplerine aktarması gerektiğini söyleyen Kaşıkçı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bazı vatandaşların çeşitli nedenlerle temaslı olduğu kişileri söylemediğini biliyoruz. Karantinaya alınan kişilerin mağduriyetleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gideriliyor. Bu sebeplerden ötürü, vatandaşlar doğruyu söyleyip, bize, filyasyon konusunda destek olmalı. Osmangazi’nin bir bölümü, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde sıkıntı yaşıyoruz. Nilüfer, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ise daha rahat bir süreç geçiriyoruz. Dağ ilçelerimizde hiç vakanın görülmediği günlerimiz oluyor. Kurallara uymak ve zorunlu olmadıkça toplu yerlerde bulunmamak bu hastalığı önlememizdeki temel kurallardan bazıları.” (DHA)