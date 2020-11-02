Bursa’da doktor, corona nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli’de corona nedeniyle hayatını kaybeden Uzm. Dr. Aydın Ünsal’ın haberinden sonra bir acı haber de Bursa’dan geldi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz imzasıyla yapılan açıklamada, “Uzun yıllar ilimizde sağlık hizmeti veren Uzm. Dr. Erol Bahçe’yi Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Bursa Devlet Hastanemizde Dahiliye Uzmanı olarak görev yaparken, 2004 yılında emekliye ayrılan Dr. Bahçe’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve dostlarına sabırlar diliyoruz. Sağlık camiamızın başı sağ olsun” denildi. (DHA)