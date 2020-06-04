Çalışanlara yeni normal tavsiyeleri

Normalleşme sürecinde de maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak şart… İşte çalışanlar için toplu taşıma araçlarında ve ofiste dikkat edilmesi gereken noktalar…

– Servis ve toplu taşıma aracını kullananlar araç içerisindeki yüzeylerle temastan mümkün olduğunca kaçınmalı. Kalabalık araçlara binilmemeli. Serviste ve toplu taşıma araçlarında maske doğru şekilde takılı olmalı. Yüzeylerle temas sonrası eller dezenfekte edilmeli. Eldiven kullanılmamalı.

– Asansör yerine mümkünse merdivenler veya yürüyen merdivenler tercih edilmeli. Yüzeylerle temastan kaçınılmalı, temas edildiyse eller dezenfekte edilmeli.

– Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalı.

KLİMALARA DİKKAT!

– Çalışma ortamlarında maske ağzı ve burnu tam olarak kapatacak şekilde kullanılmalı, eller sık sık yıkanmalı veya el dezenfektanı ile temizlenmeli. İş arkadaşlarıyla araya 1.5 metre mesafe konmalı.

– Klimalar virüs yayması açısından riskli. Temiz hava veriyorsa sorun yok ancak ortamın havasını filtre edip yeniden veriyorsa risk unsuru olabilir. Bu nedenle ofiste çalışırken mümkünse pencerelerin açık olması daha uygun olur.

ORTAK EŞYA KULLANMAYIN

– Sosyal mesafe kurallarına özellikle açık ofislerde, yemek ve çay-kahve molalarında maske çıkarıldığında da dikkat edilmeli. Maskeler eller dezenfekte edilmeden çıkarılmamalı ve ortalıkta bırakılmamalı.

– Bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri yüzde 70'lik alkolle silinerek dezenfekte edilmeli. Her çalışan yalnızca kendi telefon, kalem ve masasını kullanmalı, mümkün olduğunca diğer çalışanların ekipmanlarını kullanmamalı.

– Toplantılar mümkünse telekonferans veya videokonferans olarak yapılmalı, mümkün değilse daha az kişinin katılımıyla gerçekleştirilmeli.

AÇIK BÜFELERDEN UZAK DURULMALI

– Restoran ve yemekhanelerde sosyal mesafe korunmalı. Mümkün olması durumunda çalışanlar vardiyalı şekilde yemek yemeli, temas azaltılmalı. Masa ve sandalyeler arasındaki mesafeye dikkat edilmeli.

– Servis kaşıkları, tabaklar herkes tarafından ellendiği için açık büfenin riskli olduğu yönünde ortak bir görüş var. Açık büfe ve açıkta olan yiyeceklerden uzak durulmalı. Paketlenmiş çatal-kaşıklar çözüm olabilir.