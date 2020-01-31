İstanbul’da “Corona virüsü” iddiasında gerçek ortaya çıktı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Koca açıklamasında, “Çapa Tıp Fakültesinde halsizlik ve ateş şikayetiyle başvuran 6 yaşındaki Çinli çocuğun durumuyla ilgili sosyal medyada yayılan bilgi kirliliğine yönelik bu açıklamaya gerek görülmüştür. Genel durumu iyi olan çocuğun ateşi düşmüştür. Solunum sıkıntısı ve benzeri bir şikayeti de bulunmamaktadır. Klinik tablo koronavirüse uymamakla birlikte, hasta Çin'in Şangay şehrinden geldiği için tedbiren gözlem altına alınmıştır. Çapa Tıp Fakültesi’nde yapılan İnfluenza testinin sonucu İnflenza B (mevsimsel grip etkeni) çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“KASTEN PANİK OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI AÇIKTIR”

Fahrettin Koca, “Sosyal medyada yayılan bir fotoğrafta ise hastaya yönelik ‘koronavirüs şüphesi’, henüz numune çalışılmadan önce hasta bilgi giriş formu ‘kesin tanı’ gibi işaretlenmiş ve servis edilmiştir. Bu fotoğrafla, kasten panik oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Vatandaşlarımızın Bakanlık tarafından yapılacak resmî açıklamaları takip etmelerini ve bunun dışındaki bilgilere itimat etmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” diye konuştu.

DEKANDAN AÇIKLAMA

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Coronavirüs şüphesiyle İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırılan Çinli çocukla ilgili açıklama yaptı.

“İNFLUENZA B OLARAK TESPİT EDİLDİ”

Prof. Dr. Tufan Tükek, “Biz kendi laboratuvarlarımızda mevsimsel salgın virüs hastalıklarıyla ilgili panellerimizi yaptırdık. Az önce sonuçlandı. İnfluenza B olarak tespit edildi. Bizde mevcut hastalığının mevsimsel bir grip olduğunu başından beri düşünüyorduk. Bu şekilde hastamızın İnfluenza B virüsü olduğunu tespit etmiş olduk. Sosyal medyada görmüş olduğumuz bazı üzücü olaylar bizi gerçekten üzmüştür. Bu anlamda halkı panikletecek halkı galeyana getirecek paylaşımları, gerek gazetecilerin gerekse diğer birimlerin yapmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kesin Coronavirüs tanısı kondu şeklinde bir takım paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlar bizi gerçekten üzmüştür. Çünkü hastanın örnekleri laboratuvara yeni gönderilmiştir. Burada kesin tanı çıkması zaten mümkün değildir. Şunu rahatça söyleyebilirim durumunun iyi olması, ateşinin düşmüş olması ve influenza b virisünün çıkmış olması hastanın mevsimsel anlamda bir gribal enfeksiyon geçirdiğini göstermiştir” dedi.

“BU KİŞİLER HAKKINDA GEREKLİ SORUŞTURMAYI AÇACAĞIZ”

Tükek “Panik halinde, bilgi işlem sistemine kaydederken olası tanı, ön tanı diye bölümlerimiz vardır. O bölümlere baktığımız zaman kesin tanı olmadan kesin tanı olarak işaretlenmiş ve bu şekilde sosyal medyaya servis edildiğini müşahede etmekteyiz. Bu kişiler tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında gerekli soruşturmayı açacağız. Kesin tanı olmadan sosyal medyadan kesin tanıymış gibi göstermenin kime faydası var, kime hizmet edeceğini anlamakta zorlanmaktayız. Neyse ki iyi bir şekilde sonuçlanmış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. (DHA)