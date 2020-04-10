Cephedeki savaşçılar: Hemşireler

Corona virüsüyle savaşta ön cephede hekimlerle birlikte hemşirelerde canla başla mücadele veriyor.

Özellikle yoğun bakım servislerinde görevli hemşireler zor şartlar altında çalışıyor. Kimi zaman birkaç saatlik uykuyla mesai yapan hemşirelerden Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Üyesi Doç. Dr. Emine Türkmen Sözcü’ye konuştu.

Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Türkmen, çetin mücadelede yaşananları anlattı.

Türkmen, hemşirelerin en çok kişisel koruma malzemelerine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Eksiklerden bahseden Türkmen “Eğer biz 24 bin yoğum bakım yatağını kullanacaksak iki vardiyada toplam 24 bin hemşire demek ki bu da günlük 24 bin N95 maske demek” dedi.

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