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Cephedeki savaşçılar: Hemşireler

Salgınla mücadelede hekimlerle birlikte omuz omuza mücadele veren hemşirelerin zor şartlar altında çalıştığını anlatan Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Üyesi Doç. Dr. Emine Türkmen, hastanelerde yaşananları ve hemşirelerin taleplerini Nevşin Mengü'ye anlattı.

Sozcu.com.tr
10:12 -
Haberler Sağlık

Corona virüsüyle savaşta ön cephede hekimlerle birlikte hemşirelerde canla başla mücadele veriyor.

Özellikle yoğun bakım servislerinde görevli hemşireler zor şartlar altında çalışıyor. Kimi zaman birkaç saatlik uykuyla mesai yapan hemşirelerden Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Üyesi Doç. Dr. Emine Türkmen Sözcü’ye konuştu.

Nevşin Mengü’nün sorularını yanıtlayan Türkmen, çetin mücadelede yaşananları anlattı.

Türkmen, hemşirelerin en çok kişisel koruma malzemelerine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Eksiklerden bahseden Türkmen “Eğer biz 24 bin yoğum bakım yatağını kullanacaksak iki vardiyada toplam 24 bin hemşire demek ki bu da günlük 24 bin N95 maske demek” dedi.

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Corona hemşire Nevşin Mengü Sözcü
Son güncelleme: 10:13 10.04.2020
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